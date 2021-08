En los últimos dos años en la zona de la avenida Niños Héroes y avenida López Mateos a la avenida Inglaterra se han construido por lo menos cuatro edificios y otros tantos están en proyecto, lamenta la presidenta de la Junta de Vecinos de la colonia Jardines del Bosque Tercera Sección, Doris Aguirre.

“El problema es que aunque los planes parciales están suspendidos y haya un juicio, no sé, con mordida todo se puede y han construido, por ejemplo, en Niños Héroes frente a Soriana el edificio venía afectando los mandos freáticos, no les importó”.

Lamenta que estas obras han ocasionado las fuertes inundaciones y arrastres de tierra y lodo que con las últimas lluvias han padecido los vecinos de la colonia Jardines del Bosque, inundaciones severas que antes no se hacía. (Por José Luis Jiménez Castro)