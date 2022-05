Este 10 de mayo se cumplen 11 años de la Marcha por la Dignidad Nacional que realizan en la Ciudad de México colectivos de madres de desaparecidos de todo el país. En Guadalajara, Mayeli Ruíz, quien busca desde enero del 2020 a su hermana Ana Yaridia, asegura que este tipo de manifestaciones no sólo sirven para exigir justicia, sino que también le ayudan a las familias a sentirse acompañadas y a expresar la impotencia y la tristeza que provoca la ausencia de un ser querido:

“Es algo bien duro. Sirve mucho porque nos podemos desahogar, podemos gritar nuestro dolor, expresarnos y como yo siempre lo he dicho el poder gritar y el venir a sacar todo lo que siento es como si mi hermana alzara la voz, como si ella dijera ‘todavía sigo, ¡no me olviden, búsquenme!’”

A la marcha de esta mañana al Centro de Guadalajara, acudieron por primera vez las hijas de Yarida, desaparecida en Zapopan. Niñas que este 10 de mayo en lugar de abrazar y felicitar a su madre, sostenían su fotografía con la esperanza de que algún día aparezca. (Por Gricelda Torres Zambrano)