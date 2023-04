El incendio que desde ayer por la tarde se registra en el Cerro de Totoltepec hasta el momento no ha sido controlado. Trabajan en el sitio 96 brigadistas para contener el fuego que se extendió sobre la ladera sur del monte, y donde el viento complica la labor de los cuerpos de emergencia.

El Cerro de Totoltepec, ubicado a la altura de López Mateos Sur, a espaldas de las Plazas Outlet, fue escenario de otro incendio el pasado domingo y que fue sofocado este lunes; los voluntarios no habían bajado del cerro cuando les reportaron del inicio del siniestro que hasta el momento no ha sido contenido.

Las autoridades están usado tres aeronaves para realizar descargas de agua, pero siguen los esfuerzos de control.

Lo quemado ha sido principalmente hierbas y arbustos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)