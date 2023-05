Cumple 24 horas la toma del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en su sede de La Normal, por parte de presuntos estudiantes que se niegan a la mudanza de ese centro universitario al edificio que ya opera para ese fin en la zona de Belenes.

Un grupo de docentes encabezado por la Directora de la División de Estudios Históricos y Humanos Patricia Córdova se acercaron a los jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones con la intención de retomar el diálogo, sin embargo de acuerdo con el comunicado los disidentes no aceptaron el acercamiento.

Los jóvenes encapuchados ahí presentes exigieron la firma de un pliego petitorio para asegurar que el CUCSH no sería trasladado a Belenes.

Al no lograr acuerdos se determinó que las carreras que ahí operan estarían tomando clases de manera virtual.

Por José Luis Escamilla