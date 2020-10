Están por cumplirse 10 semanas de la desaparición de la peruana Mary Lucero Messco Molina de 26 años, vista por última vez en el municipio de Atotonilco.

Los familiares de Mary se encuentran en Perú y a través de las redes sociales han pedido la intervención del Gobernador Enrique Alfaro y del Presidente López Obrador, así como de las autoridades de su país.

“Mi hermana se encuentra desaparecida desde ese día y desde ese día no hemos tenido respuestas no apoyos de ninguna autoridad, y estamos aquí presentes para pedir el apoyo del Presidente Vizcarra, de la ministra de la mujer, de defensoría del pueblo para que nos apoyen con el caso de investigación de mi hermana por favor”.

La familia de Mary Lucero Messco Molina ha informado que ella vino a México para pelear la custodia de su hija menor de edad.

Supieron que estuvo en una agencia del Ministerio Público, luego alguien les exigió el pago de un rescate y no saben nada de ella desde mediados de Agosto pasado. (Por José Luis Escamilla)