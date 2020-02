Hoy se cumplen tres meses de que el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara esta tomado por ejidatarios de El Zapote, quienes reclaman el pago de sus tierras.

A tres meses los comuneros han soportado desde intensos fríos y lluvias, hasta presiones de la autoridad:

“Amenazar no nomás vino la otra semana el de la Policía que él traía un papel, pero no, dijo no, yo no puedo sacar ni nada/…¿Y cómo han aguantado estos tres meses?/…Pues aquí jalando, pues que más hacemos/…¿El frío?/…El frío y todo/…¿Y los carros entran cómo?/…Entran, entran mire, véalos ahí/…¿Cuota voluntaria?/…Si voluntaria, voluntaria/…¿No se les cobra cuota obligatoria?/….No nada, nada, nada”.

Ayer por cierto hubo un enfrentamiento verbal entre ejidatarios de El Zapote y trabajadores, que iniciaron con las obras de ampliación del Aeropuerto, lo que motivó que la obra se detuviera por momentos. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)