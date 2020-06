La más reciente ganadora del reality La Academia, Dalú, platicó con Notisistema sobre una colaboración que realizará con Kalimba y que surgió de manera espontánea durante una transmisión online.

“Pero también ya tenemos una colaboración en puerta que salió chispoteada, o sea, de verdad salió de la nada con Kalimba, estábamos en un live con el maestro Raúl Carballeda que fue mi maestro en La Academia, me invitó a cantar una canción de El Rey León ahí en su live, lo cual también estaba ahí Kalimba porque él también forma parte de ese elenco de cuando se grabó El Rey León y me escuchó y me dijo, wow, tenemos que hacer algo y le dije, pero claro, obviamente que sí”.

Dalú lanzó recientemente los sencillos Inquebrantable y Mejor sola, ambas de su autoría. (Paco Morales González / Foto: FB La Academia)