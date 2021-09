Pobladores de Ejutla se organizan y formaron un Comité de Damnificados, luego del desbordamiento del arroyo El Vado, el fin de semana pasado, que deja 25 familias damnificadas y ninguna muerte.

Una de las integrantes de este Comité, Raquel Ponce Medina, indica que personal de Protección Civil del Estado y del DIF Jalisco acudieron a hacer un levantamiento de daños, pero no han regresado y las 25 familias damnificadas tienen que comer y seguir su vida, luego de haber perdido su menaje.

“No han regresado , más no sé cuando vaya a llegar ese apoyo, eso si yo lo desconozco que mientras ese apoyo llega este nosotros vamos a apoyar a la población porque no se pueden quedar varados, de alguna forma nosotros queremos apoyar para que las personas retomen, al menos que puedan cocinar sus alimentos y poder tener un descanso en un colchón seco”. (Por Claudia Manuela Pérez)