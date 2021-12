Luego del incendio ocurrido este lunes en una finca de Lomas del Paraíso en Guadalajara donde varias familias resultaron damnificadas, el DIF municipal informó que inició labores de apoyo a las personas. Si bien no hubo heridos, los daños fueron cuantiosos.

El incendio ocurrió en la casa 721 de la calle Mariano Olivares al cruce de Juan Ignacio Ramón. Se informó al inicio que hubo cinco familias afectadas, pero el peritaje señaló que sólo se quemó una finca de dos pisos: en la planta baja vivía una familia de ocho personas, una de ellas con discapacidad y en la parte alta seis personas.

Los afectados fueron apoyados por familiares y no requirieron ser trasladados a albergues a pernoctar.. Del mismo modo, el incendio no causó daños estructurales a la casa y podrán rehabilitarla después del retiro de escombros.

A las familias afectadas se les entregaron seis despensas y 15 cobijas, informó la dependencia municipal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)