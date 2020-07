La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista de nominados para la entrega número 62 del Ariel. Para Mejor Película compiten Asfixia, de Kenya Márquez; Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón; Esto no es Berlín, de Hari Sama; Polvo, de José María Yazpik y Ya no estoy Aquí, de Fernando Frías de la Parra. Los mencionados cineastas también componen la categoría de Mejor Director. Para Mejor Actriz compiten Verónica Langer, Mariana Treviño, Casandra Cianguerotti, Edwarda Gurrola y Giovanna Zacarías. La categoría de Mejor actor la integran Benny Emmanuel, Xabiani Ponce de León, Armando Hernández, Luis Alberti y José María Yazpik. La cinta más nominada es Ya no estoy aquí, con trece posibilidades; la entrega del Ariel se realizará el 20 de septiembre por Canal 22. Las condiciones de la ceremonia debido a la pandemia aún no se definen.

La exitosa serie de Amazon Prime Video, The Boys tendrá una tercera temporada, anunciaron ayer en la Comic Con en línea, donde presentaron avances de la segunda entrega que llegará a la plataforma el 4 de septiembre.

También durante la Comic Con, se dio a conocer la nueva fecha de estreno de la cinta New Mutans, que llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 28 de agosto. (Por Paco Morales González / Foto: FB José María Yazpik)