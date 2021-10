Luego de sufrir una fractura en el fémur y permanecer hospitalizado en Guadalajara por casi una semana, este jueves fue dado de alta Luis de Alba. El comediante fue trasladado en una ambulancia a su casa, donde ya lo esperaban un equipo de médicos.

Habla su Doctor particular, Julio Ramos.

“Hay tres turnos de enfermería. ¿Cuánto tiempo va a tener este cuidado?, no lo podemos definir pues será de acuerdo a la evolución que él tenga, el manejo de dolor también tenemos que de alguna manera por eso queremos enfermería porque si lo dejamos, por qué si llega a requerir medicamentos inyectados no es lo mismo que le dejemos la obligación y el manejo la señora. Creamos un Chat entre el equipo de enfermería que ya está establecido para mantenernos permanentemente informados a todo el equipo médico y el equipo de enfermería”.

Luis de Alba recibirá cada semana terapia en un hospital particular y aunque ya se puede mantener de pie, con la ayuda de una andadera, se espera que sea en los próximos días cuando vuelva a caminar. (Por Kevin Casillas)