El Instituto Electoral del Estado dio diez días al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Tlaquepaque para que se pronuncie sobre el plebiscito que fue aprobado desde el año pasado en contra de la entrega de terrenos en el Cerro del 4 a la Universidad de Guadalajara.

El acuerdo advierte que de no haber respuesta podrán ser sancionados con un apercibimiento, una multa por casi nueve mil pesos o 36 horas de arresto.

Al reanudar sus plazos, los consejeros electorales resolvieron una petición que hizo el promovente del recurso, Gustavo de la Torre, desde el pasado cinco de marzo, pero que no tuvo trámite por la suspensión de actividades con motivo de la pandemia por Covid-19.

El Instituto Electoral advirtió al municipio que los recursos legales que interpuso ante el Tribunal en la materia no suspenden su obligación de pronunciarse al respecto de la consulta.

El tema enfrentó al Instituto y el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque por los seis millones de pesos que costaría el ejercicio y porque a decir del municipio ya es un acto consumado. (Por Mireya Blanco)