El ayuntamiento tapatío dio luz verde para que a partir de este jueves puedan reabrir los siete casinos que hay en el municipio. El jefe de gabinete, Erik Tapia, señaló que además de las medidas sanitarias que establece el protocolo estatal, como no permitir el acceso a grupos vulnerables al Covid-19, aforos máximos de 150 personas, no vender bebidas embriagantes, sanitizar máquinas o limitar el número de jugadores en mesas de juego, están incluyendo otros aspectos:

“Hay condiciones especiales que se están solicitando al gremio de casinos, uno de ellos es restringir su horario de diez de la mañana a 12 de la noche, además de no poder fumar en ninguna de las áreas de los casinos”.

La Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco de antemano prohibía el fumar en espacios cerrados, pero en muchos casinos es letra muerta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)