Luego de que el gobernador vetó la reforma, el Congreso del estado echó para atrás las modificaciones que eliminaban la carta de no antecedentes penales en el estado.

La diputada Priscila Franco, promotora de la iniciativa, informa que para atender los señalamientos de cambio el nombre al documento y ahora será conocido como constancia relativa a antecedentes penales, costará 40 pesos, y podrá considerarse como discriminación cuando un patrón niegue un espacio de trabajo por no presentar este documento.

“Si esto llegará a comprobarse que fue lo que determinó que no pudiera tener acceso a este empleo por supuesto que tendrá consecuencias y tendrá que ser denunciado ante las instancias internas”.

Se faculta a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres para que vigilen que no haya discriminación por este tema. (Por Mireya Blanco)