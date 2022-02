El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, dio como ultimátum hasta el 10 de marzo a los desarrolladores del proyecto Iconia para que comprueben el inicio de las contraprestaciones acordadas con el municipio para la cesión del terreno ubicado en Calzada Independencia y Periférico, de lo contrario, afirma, iniciará la revisión del convenio. El edil mencionó que son tres aspectos principales en los que ya se deben estar trabajando.

“Una de ellas es el polideportivo, el segundo el Parque Lineal Huentitán y el tercero de ellos la troncal que comunica la zona. Si no lo hacen de aquí al 10 de marzo vamos a revisar absolutamente todos los contratos de Iconia”.

Sobre la suspensión otorgada a vecinos de Huentitán para frenar las obras en los polígonos B y C, señala que el resolutivo es con la Fiscalía y ellos no son parte de ese juicio, por lo cual no han sido notificados de ninguna responsabilidad en dicha suspensión. (Por Héctor Escamilla Ramírez)