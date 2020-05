Luego que los ayuntamientos de Magdalena y Encarnación de Díaz decidieron relajar las medidas sanitarias ante la contingencia del Covid-19 y en algunos casos reaperturar giros considerados como no esenciales, la Secretaria General de Gobierno lanzó un ultimátum señalando que todos los municipios están obligados a atender las restricciones impuestas desde el gobierno del Estado.

Por medio de un comunicado se señala que acciones implementadas por los alcaldes de Magdalena y Encarnación de Díaz se contraponen a la estrategia estatal. Incluso se informó la publicación de un acuerdo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, firmado por el secretario de Salud, Fernando Petersen, donde se advierte a los municipios que deben intensificar sus acciones preventivas, no quitarlas.

Tanto Magdalena como Encarnación de Díaz, hasta hoy no presentaban ningún caso de Covid-19. (Por Héctor Escamilla Ramírez)