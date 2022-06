El actor Daniel Giménez Cacho no solo es homenajeado en la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, también presentó su libro biográfico titulado “Les juro que yo no soy así”, autoría de Roberto Fiesco.

El actor mexicano se asustó cuando le dijeron de la realización de un homenaje a su trayectoria.

“Dije, ¿qué ya se acabó la fiesta? sí, ese fue el susto porque me habló Roberto y me dijo oye que vamos a hacerte un libro y le dije no, no, qué horror, ya se acabó la fiesta entonces. Es un agradecimiento muy profundo, muy profundo que tengo por esto y ver aquí en este libro como yo tuve oportunidad de desarrollarme, de crecer, un agradecimiento a este país que me dio este espacio”.

Esta noche Daniel Giménez Cacho recibirá el Mayahuel de Plata durante una gala especial en la Cineteca del FICG. (Por Katia Plascencia Muciño)