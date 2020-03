La actriz Daniela Luján se unirá al paro nacional que realizarán las mujeres este lunes 9 de marzo, sin embargo, aseguró que esto no es una lucha de géneros, porque ella ha tenido la oportunidad de conocer y trabajar con hombres y mujeres igualmente de importantes en su vida: “He tenido la oportunidad de trabajar con mujeres muy poderosas, muy valiosas, que han abierto caminos, que han ayudado a que más mujeres nos empoderemos, que más mujeres defendamos nuestros derechos y también he tenido la fortuna de toparme con hombres bastante respetuosos, igualitarios, que no se achican o que no se sienten inseguros o que les da coraje que una mujer busque su camino y que tenga las cosas que se han ganado con su chamba.” Actualmente, Daniela Luján forma parte del elenco de la puesta en escena “Cosas de papá y mamá” que ofrecerá una función este domingo 8 de marzo en el Teatro Diana de Guadalajara. (Por: Katia Plascencia Muciño)