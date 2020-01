El jueves se presentará el Plan Nacional de Salud y se darán a conocer los nombres de los gobernadores que han aceptado firmar el convenio con el Insabi, así lo informa el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Se les va a presentar a ustedes el plan general y se les va a informar quiénes ya suscribieron los convenios para que no haya especulación, el jueves vienen el secretario de Salud, el director del Seguro, el del ISSSTE, el director del Instituto de la Salud para el Bienestar, todos y aquí se da a conocer y ya se va a informar quiénes de los gobernadores han aceptado y quiénes han decidido no participar y se va a respetar la voluntad de los Gobernadores, no es obligatorio, no es por la fuerza”.

En el mismo sentido informó que a partir de ahora una vez a la semana, se presentarán informes sobre el Plan Nacional de Salud, con la meta de cumplir al cien por ciento con su implementación a más tardar el 1 de diciembre. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Gobierno de México)