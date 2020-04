El escritor y guionista Guillermo Arriaga presentó su nuevo libro “Salvar el fuego” una novela que el mexicano considera la más arriesgada que ha hecho al retratar las contradicciones de un México violento a través de un romance.

Durante la presentación virtual, Arriaga recomendó leer en estos días de cuarentena:

“Yo creo que lo mejor que le puede suceder a un escritor es que, es ser leído, ser leído en las circunstancias en las que estamos ahora, me honraría mucho si alguien me lee en estos momentos, quiero decirles que me sentiré muy honrado, el libro obviamente por el coronavirus, en algunos países, entre ellos México, se ha retrasado un poquito la salida a librerías, tengan paciencia.”

Con esta novela, Guillermo Arriaga, ganó el Premio Alfaguara y lamentó cancelar la gira de promoción que tenía programada por varios países, pero confía en poder estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)