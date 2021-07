Volvió a nacer el conductor de una camioneta Pick Up a la que esta tarde le cayó encima un pesado transformador desde varios metros de altura.

El accidente ocurrió sobre la avenida Santa Margarita y la avenida Paseo La Toscana, en la colonia Santa Margarita de Zapopan.

Sobre la primera vialidad circulaba Hernán, quien dice que solamente vio caer algunos cables de energía y de repente en el asiento del copiloto terminó un pesado transformador.

“Sí, veníamos circulando. De hecho pues nomás se vio que se cayeron los cables y nada más sentí el golpe atrás y ya se cayó el poste -¿Venía alguien contigo como copiloto?- No, venía yo solo. Yo creo que no porque de plano ahorita como quedó la camioneta en ese lugar. Yo creo porque cayó el poste más de este lado que se conmigo. De hecho cuando salí estaba echando chispas y estaba prendida”.

De acuerdo con testigos un camión de gran tamaño jaló el tendido eléctrico y provocó la caída tanto del poste como del transformador sobre la camioneta.

El accidente provoca el cierre total de la avenida Santa Margarita, entre avenida La Toscana y Del Servidor Público. (Por José Luis Escamilla)