Si la población no hace caso al llamado de quedarse en casa y el asilamiento desciende al 20 por ciento, la proyección de la Universidad de Guadalajara es que los casos lleguen hasta once mil en las próximas dos semanas, advierte el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz

“Nosotros tenemos muy claro es que por ejemplo si existe un aislamiento solo del 20 por ciento, nosotros podríamos alcanzar al 19 de abril un promedio nueve mil 417 casos hasta once mil 164 casos”

En estos momentos el nivel de aislamiento social en Jalisco es del 40 por ciento, sin embargo la UdeG reitera que debe haber un mayor esfuerzo para que alcance entre el 60 y 70 por ciento, de lo contrario, habrá problemas con la atención hospitalaria, lo que sería lamentable por los casos graves. (Por Gricelda Torres Zambrano)