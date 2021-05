Si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no suspende las elecciones en Jilotlán, la población quedaría sin la posibilidad democrática de elegir a sus autoridades, porque solo existe una planilla única, sentencia el dirigente estatal de MC, Ricardo Rodríguez.

“Los ciudadanos de Jilotlán de los Dolores irían a un proceso electoral con una planilla única, solamente con la planilla de Morena para votar ese día. Nosotros qué creemos, que esto no puede ser. Nos pusimos de acuerdo seis partidos políticos para presentarle un documento al Instituto Estatal Electoral en donde estamos solicitando que se revise este tema en específico”.

Un solo voto el seis de junio para la planilla única, la validaría como autoridad, advierte Ricardo Rodríguez.

La inseguridad es la causa por la que aspirantes de otros partidos decidieron no contender. (Por Gricelda Torres Zambrano)