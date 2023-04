Acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de Estados Unidos, de intervenir ilegal y abusivamente con agentes de la DEA, en territorio nacional.

“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Que no hasta bajaron un globo de China, ya, en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje. Además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”.

Insistió en que no debe haber agentes extranjeros en nuestro país, por lo cual la infiltración de la DEA fue ilegal y sin permiso de las autoridades mexicanas y reiteró que a pesar de lo que reportaron en su informe, en México no se fabrica fentanilo. (Por Arturo García Caudillo)