Al conocer que las bancadas de Morena y el PT en el Congreso alistan un bloque que haga la solicitud de Consulta Ciudadana para juzgar a los ex presidentes, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la petición debe surgir del pueblo.

“Vamos a que en su momento la gente opine. No estoy descalificando nada, sólo es esperar a que los ciudadanos, y tenerle confianza al pueblo, la gente está muy consciente, entonces se va a saber si conviene, no conviene al país, y en estos días, yo estoy seguro que se va a ir expresando más la opinión de los ciudadanos”.

Reiteró que en su momento, él votará en contra de que los ex presidentes sean juzgados, aunque por ser demócrata, se someterá a lo que digan los ciudadanos. (Por Arturo García Caudillo)