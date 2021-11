La violencia contra las mujeres no es normal, aseguró desde Zacatecas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Decir que para avanzar con paso firme también es fundamental desmontar la cultura de la violencia en la familia y en los círculos de amigos, así como en la sociedad entera. La violencia hacia las mujeres no es normal, no es natural, debemos educar para la igualdad y erradicar el machismo y la misoginia de las relaciones humanas”.

Para prevenir los delitos que laceran a las mujeres y a la sociedad, agregó, es fundamental fomentar la denuncia directa y anónima, garantizar la seguridad de quienes tienen el valor de romper el silencio y no minimizar las denuncias. (Por Arturo García Caudillo)