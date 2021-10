Luego de sumar solo un punto de los últimos seis disputados, Atlas debe tener un gran cierre en el torneo para mantenerse como protagonista del torneo, dijo el presidente del equipo José Riestra, quien pronosticó que ganaran los juegos ante San Luis, Xolos y Gallos Blancos.

“Yo creo que hoy el equipo poco a poco a ido demostrando ese cambio de mentalidad, esa transformación que se vive al interior. Creo que vienen tres grandes pruebas, es cuando uno va de favorito, cuando se debe mostrar que es el momento. Tenemos tres partidos por delante, una visita complicada a San Luis, luego a Tijuana y Querétaro en casa, donde tenemos que ganar los 9 puntos”.

Dijo que el gran reto de Atlas será siempre ser protagonista y que la exigencia actual es terminar el torneo con 32 puntos.

Por otro lado Riestra señaló que la afición debe estar tranquila por lo que pueda venir en un futuro, y debe sobre todo, disfrutar del presente: “Mira si están preocupados por el futuro, yo diría que no hay mejor noticia que ésta”, se refiere al anuncio de la construcción del nuevo centro de entrenamiento.

“Tener infraestructura te permite estar allá. El compromiso está. No se ha dejado de invertir y hemos anunciado varias renovaciones. Es seguir invirtiendo son cosas que a veces no vemos. Se hizo una gran inversión para administrar y tener mejor metodología. Le diría a la afición el compromiso no es en el corto plazo sino mediano y largo”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)