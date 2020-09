Don José Luis Silva tiene sesenta y seis años, es débil visual, utiliza un bastón para guiarse y hace unos días sufrió una severa lesión en la rodilla al chocar con un bolardo que colocó el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Y al no darme cuenta que el bolardo esta abajo, a una altura muy baja, entonces tropiezo en él, pero dándome el golpe en la rodilla”.

Para don José Luis, al igual que sus compañeros invidentes o débiles visuales, los bolardos que ha colocado la autoridad en prácticamente toda la ciudad son arbitrarios y peligrosos.

“Que resulta que están arbitrariamente puestos en un lugar donde no es necesario. No tienen un uso, un uso exclusivo de… No hay vehículos, estamos parados aquí en medio de una especie de plaza”. (Por José Luis Jiménez Castro)