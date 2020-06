El tapatío Sergio Pérez debutó ayer como piloto virtual en el Gran Premio de Azerbaiyán, finalizó en el lugar 15 en la carrera que ganó el británico George Russell. ‘Checo’ dijo que practicamente fue su debut y despedida en el campeonato virtual.

“Estuvo padre la disfrute, me divertí un rato, tuvimos algunas fallas con el ingeniero al final, pero en general fue una carrera divertida y disfrute de ver a mis compañeros y ahora ya espero que la próxima semana que esté en el auto sea en la vida real ¿Fue debut y despedida? La verdad que estoy muy ocupado ahorita y no tengo tiempo de entrenar para ser competitivo necesito dedicarle 3, 4 días al simulador y la verdad que ahorita no lo tengo”.

El también mexicano Esteban Gutiérrez logró su tercer podio en el campeonato virtual de la Fórmula 1 al cruzar la meta en el tercer lugar.