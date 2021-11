Aunque en un debate televisivo la candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Noelia Castillo, declinó a sus aspiraciones en favor del candidato de Morena, Alberto Maldonado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no ha sido notificado de manera oficial de esta determinación. De este modo, los votos que sean emitidos para el Partido del Trabajo se quedarán para esta fuerza política y no pueden ser transferidos.

La consejera electoral Zoad Jeanine García González expresó que si bien hubo cambios de registros en algunos partidos, estos no se proyectarán en la boleta.

“Dado los cortos plazos que cada una de las etapas de este proceso extraordinario conlleva, entonces si se generaron algunas sustituciones posterior al registro pero ninguna de ellas están impactadas en las boletas”.

El IEPC anunció que en la próxima elección extraordinaria habrá nueve observadores electorales para un universo de 758 casillas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)