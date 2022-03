El decreto de interpretación aprobado este jueves por los diputados, si lo llegara a aprobar el Senado, tendrá que ser discutido en tribunales, pues entre otros problemas, implica un tema de retroactividad, asegura el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“¿Se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas?, me da la impresión que no, pero no quiero prejuzgar, vamos a ver en qué acaba esto y seguramente esto otra vez se va a llevar ante tribunales, pero por lo pronto hoy las reglas son claras: los servidores públicos no pueden promover la Revocación de Mandato ni utilizar recursos tanto económicos, ni de estructura, ni institucionales para promover la Revocación de Mandato”.

Y recordó que las reglas que hoy están aplicando están vigentes desde hace 15 años y fueron impulsadas por quienes hoy se inconforman. No son reglas puestas por el INE, sino por el Congreso de la Unión. (Por Arturo García Caudillo)