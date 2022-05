Amenazar a Estados Unidos con no asistir a la Cumbre de las Américas para defender a las dictaduras latinoamericanas es una forma de decir que el gobierno mexicano está más cerca y simpatiza más con ese tipo de regímenes, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Y eso evidentemente lo va a ver la comunidad internacional como un acercamiento hacia políticas autoritarias hacia gobiernos pues que yo les llamo de plano, dictaduras, como la que está ocurriendo en Cuba, por ejemplo, en donde claramente no hay resultados, no hay nada que presumir en la Isla, desafortunadamente para los cubanos, pero México pareciera que se quiere parecer a ellos y yo no me explico todavía cuáles aquellas cosas que pudiera ver el presidente de México que pudiera aspirar a parecerse a Cuba”.

Sin embargo, hizo votos para que las repercusiones de esta actitud no sean graves y que el vecino país del norte no tome represalias. Por ello pidió al Gobierno de la República resolver primero los problemas de los mexicanos y luego los de otros países. (Por Arturo García Caudillo)