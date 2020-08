La reforma al Sistema de Justicia debe poner por delante a las víctimas pero servir a todos los mexicanos, aseguró durante el encuentro virtual con senadores, Poder Judicial y gobiernos de los tres niveles, el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Todo nuestro proyecto y todo nuestro trabajo están encaminados a la defensa de las víctimas. En México tenemos un problema de victimización que ha ido creciendo de una manera desmesurada. Defender a las víctimas no significa quebrantar los principios de defensa de cualquier ser humano, y a una debida justicia y a un debido proceso. No hay que confundirlo, defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes, no es cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino”.

Y anunció que en cuanto el Senado lo decida, la FGR le enviará su proyecto de reforma, la cual incluirá una Ley Nacional de Justicia Cívica, e impulsará un Código Penal Nacional. (Por Arturo García Caudillo)