El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, no ha querido escuchar ni recibir a los defensores del Parque Huentitán y por el contrario solo se ha limitado a escuchar al grupo desarrollador de Iconia, lamente el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, en la rueda de prensa conjunta que esta mañana se realizó en el Parque Liberación con la Red de Resistencia del Parque Huentitán.

“Reiteramos la invitación que le hicimos al alcalde, Pablo Lemus, de que se dé la oportunidad por el bien de la ciudad de escuchar a los vecinos: primero porque es su trabajo, somos vecinos y es importante que conozca nuestros argumentos y a partir de ahí pues bien informado decida. Porque me parece que lo único que ha escuchado son otra parte de argumentos y no los de nosotros y nosotras”.

Señala que no darán marcha atrás ni claudicarán por la defensa del Parque Huentitán. (Por José Luis Jiménez Castro)