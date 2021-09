En el marco de la comparecencia del secretario de Gobernación ante el Senado de la República, la legisladora panista Kenia López Rabadán, criticó duramente la política interior del Ejecutivo Federal, y aseguró que sólo hay promesas incumplidas.

“Y lo peor es que como no acepta la crítica, no va a cambiar nada, nada la manera en la que está haciendo su estrategia. No hay esperanza de que cambie nada, y por eso no hay esperanza de que nada mejore, hasta que se vaya”.

En su defensa de su jefe, el secretario Adán Augusto López, aseguró que él tiene otros datos.

“Pus le diría que estamos, como dice Ya Sabes Quién, a la mitad del camino, de un camino de transformación, de un camino de rescate de la identidad de los mexicanos. Y no coma ansias, al día de hoy el 64 por ciento, mínimo, de los mexicanos, aprueban em trabajo del presidente de la República”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)