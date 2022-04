La Policía Vial trabaja bien y seguirá con el mismo esquema, señaló el gobernador, Enrique Alfaro, tras la polémica que causaron críticas de alcaldes metropolitanos sobre la ausencia de agentes en las calles y el caos que se vive en eventos especiales.

“Nosotros estamos claros de lo que nos toca hacer, y la verdad es que por un comentario, por un asunto de un acto en específico no vamos a cambiar la ruta de trabajo que está diseñada desde hace mucho tiempo. Siempre está trabajando, hubo un problema de coordinación en un concierto y ese fue el problema que generó un debate que para mi no es debate y que está en ruta”.

Agrega el mandatario que no hubo hoy ningún comentario sobre la Policía Vial en la Mesa de Seguridad, porque hay cosas más importantes que tratar. (Por Claudia Manuela Pérez)