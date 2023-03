El Gobierno de Jalisco destacó la reducción de robo a negocios durante la actual administración al bajar de 16 mil a cinco mil en el 2022.

Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Canaco, el gobernador, Enrique Alfaro, defendió a la Policía Metropolitana y dijo que esa baja en el robo a negocios es el resultado de la coordinación entre diferentes corporaciones.

“Ha sido producto de la Coordinación claro de los gobiernos municipales y particularmente la construcción de un modelo de Policía Metropolitana que ahí están los resultados, para quienes lo cuestionan, quienes dicen que no existe, que no es cierto. Si no hubiera este modelo de coordinacion, si cada policía de la ciudad hiciera lo que quisiera, imagínense dónde seguiríamos”.

El mandatario se volvió a quejar de que los medios de comunicación publican puras cosas negativas en materia de seguridad. (Por Claudia Manuela Pérez)