El Ayuntamiento de Tonalá defendió la decisión este jueves de no permitir la instalación de comerciantes del tianguis artesanal afirmando que se debe acatar el decreto federal donde se contempla la venta de estos productos como giros no esenciales y además, el riesgo de tumultos en este corredor comercial de avenida Tonaltecas, que podría generar contagios masivos por Covid-19.

El municipio señaló que se manifestaron sólo 60 de los más de tres mil comerciantes de artesanías y que en las mesas de dialogo que se iniciaron el lunes, se había acordado con los líderes de los artesanos que mientras dure la contingencia no se les permitiría instalarse los jueves y domingos.

Como apoyo para mitigar los efectos de la restricción, se repartieron despensas entre los afectados. Señalan que se definirá un protocolo de medidas de prevención para aplicase en haya luz verde de que el tianguis artesanal pueda retornar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)