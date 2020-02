Ante las constantes fallas que se han registrado aún con el VAR, el presidente de la Comisión de Arbitraje del futbol Mexicano, Arturo Brizio, afirmó que los árbitros que manejan esta herramienta están certificados y no están ahí por ser sus amigos.

“Están certificados por International Board, si vemos la página del Board ya no son los árbitros mexicanos, ni son los amigos de Bricio como también he escuchado que dicen, es simplemente los árbitros certificados mexicanos ante el International Board, se pueden equivocar es un hecho pero están certificados por la máxima autoridad”. (Por Manuel Trujillo Soriano)