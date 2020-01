Ante el reclamo del fiscal General de la República, quien aseguró que hay instituciones del Gobierno Federal que no respetan la presunción de inocencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, no actúa sin permiso:

“Porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades, y hay que respetar. Al mismo tiempo es muy importante la Unidad de Inteligencia Financiera, por aquello de que si quieres dar con el delincuente, síguele la pista al dinero. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente, o sea, no es echarle la culpa a él”.

Dijo que por tal motivo ya está buscando una mayor comunicación con la Fiscalía, para determinar qué sí y qué no debe hacerse público. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)