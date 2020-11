Defiende el Ayuntamiento de Guadalajara el actuar de policías e inspectores municipales de movilidad que ayer detuvieron a dos personas que supuestamente estaban rentando espacios en la vía pública, a pesar de que demostraron que pertenecen a un negocio particular y a un banco.

El jefe de gestión de estacionamientos Alejandro Silva indicó que en uno de los casos el detenido colocó tambos plásticos y permitió que carros se estacionaran sobre la banqueta.

“Él tiene que venir a tramitar una acreditación como lo estipula el artículo XVII como parte de sus obligaciones para identificar a su personal con un gafete y un uniforme, pero eso no le justifica a estar apartando lugar en la vía pública, estar operando también ahí y estacionar autos en banqueta”.

En el caso del hombre detenido en el estacionamiento de un banco, donde acreditó que trabaja, el funcionario municipal asegura que sí aparta espacios en la calle, aunque testigos dijeron a Notisistema que al menos ayer no ocurrió. (Por José Luis Escamilla)