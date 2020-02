El Instituto Electoral de Jalisco defendió su decisión de someter a plebiscito la donación de un predio que hizo el Ayuntamiento de Tlaquepaque a la Universidad de Guadalajara, en el cerro del 4.

Sin tocar el tema de costos y el cálculo de los mismos, el organismo emitió un comunicado donde descarta que se haya extralimitado en sus funciones como lo acusa el municipio, y reiteró que la sentencia que emitió el Tribunal Electoral local lo faculta para analizar los agravios expuestos por los vecinos que pidieron el plebiscito y resolver la impugnación que presentaron contra la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de Tlaquepaque que consideró improcedente el ejercicio.

El Instituto sostiene que la solicitud no atenta contra derechos humanos toda vez que solo se refiere a un acto administrativo que realizó el municipio.

El municipio de Tlaquepaque ha reiterado que no tiene seis millones de pesos para organizar el plebiscito, y que no hay posibilidad de dar marcha atrás porque el terreno ya es propiedad de la Universidad de Guadalajara. (Foto: archivo)