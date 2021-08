Es una bajeza utilizar el tema del regreso a clases para causar temor entre los padres de familia, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Perverso, es de canallas que por las diferencias que tenemos con los corruptos, con los dueños de los medios de información se usen estos casos como bandera, porque a nosotros no nos afecta, pero sí afecta en mucho a la gente, a la educación. Son muy irracionales nuestros adversarios, muy irresponsables, faltos de ética. ¿Cómo van a mentir cuando se trata de un asunto tan delicado, la salud, la educación. Entonces qué le digo a los padres, no hay riesgos”.

Incluso dice, muchos niños están presentando comportamientos que no son normales por tanto tiempo que han pasado en el encierro y por ello anunció que este jueves dará a conocer la información sobre el daño que sufren los menores por no asistir a la escuela. (Por Arturo García Caudillo)