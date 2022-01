Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es un hombre honesto, incapaz de inventar delitos. Lo anterior en relación al proceso en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

“Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general, a Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, y lo considero una gente íntegra, incapaz de inventar delitos”.

Sin embargo, López Obrador dijo aunque cuenta con información, prefiere no meterse en asuntos personales, como la denuncia que hicieron familiares políticos de Gertz Manero, quienes lo acusan de fabricar pruebas para encarcelar a su cuñada.

“Tengo información general, pero por lo común no me meto en estos asuntos. O sea, no. Creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos, en este caso es la Fiscalía”. (Por Arturo García Caudillo)