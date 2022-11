Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador las limitaciones que implica su Plan B de reforma electoral y define dos de las medidas que incluirá.

“¿Hasta dónde puedo con la nueva iniciativa? Pues sólo lo que implique reformar la Ley. Estoy analizando, porque estos coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros y si no se reforma la Constitución no se puede. Ahí está en la Constitución el que deben ser 500 diputados. Hay dos cosas que son importantes. Una, que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución para que no haya duplicidades. ¿Qué más se puede? Algo muy importante, evitar la compra del voto”.

E hizo un llamado a los ciudadanos a defender su Iniciativa de Reforma Electoral y poner en evidencia a quienes están en contra. (Por Arturo García Caudillo)