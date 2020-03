El Consejo Estatal de Seguridad Pública dictará medidas de seguridad a bancos, centros comerciales y de prestación de servicios, so pena de ser multados por no cumplirlas.

Diputados locales modificaron la Ley del Sistema de Seguridad Pública para que el Consejo emita los lineamientos que deberán cumplir estos negocios, incluyendo la obligación de proporcionar seguridad a sus clientes mientras estén en el interior, expone el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Enrique Velázquez.

“Es hacia adentro de las mismas sucursales tener garantizado un guardia de seguridad para poder tener y detectar, prevenir, para todos los bancos hacia adentro y los centros comerciales dentro del mismo centro comercial”.

La iniciativa propone multar con ocho mil 600 hasta 868 mil pesos a los privados que no acaten las peticiones del consejo, e incluso clausuras. La propuesta ejemplifica la necesidad de implementar estos controles en la balacera que se registró en un restaurante de hamburguesas. (Por Mireya Blanco)