Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todos los funcionarios públicos de su administración relacionados con migración, esperarán a que concluya la investigación sobre el incendio en el que fallecieron 39 migrantes en Ciudad Juárez, para determinar si continúan o no en el cargo.

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes. Y hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que la de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que hay justicia”.

No quiso ahondar en detalles de la investigación y anunció que toda la información la dará la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. (Por Arturo García Caudillo)