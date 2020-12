Aparentemente circulaba en estado de ebriedad el conductor de 26 años del auto Golf blanco, que esta mañana sobre avenida Acueducto entre Periférico y avenida Patria en Zapopan, impactó un auto Aveo donde viajaban personas de la tercera edad qué recogerían Una despensa, una de éstas detalla:

“No, veníamos bien y de buenas a primeras sentimos el trancasazo del carro blanco que nos impactó, antes diga que no nos impactó con el camión si no qué le digo, no estuviéramos aquí”.

Lamentablemente, al momento del accidente, el auto Golf también atropelló a una mujer de la tercera edad que atravesaba avenida Acueducto, resultando ésta con sus dos piernas amputadas.

El saldo total de este fatal accidente es de siete personas lesionadas, dos de ellas de gravedad. Mientras tanto, avenida Acueducto de Periférico a avenida Patria continúa cerrada la circulación. (Por José Luis Jiménez Castro)