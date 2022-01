Quien fuera manager de los Mariachis de Guadalajara en su primera Temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil, informó oficialmente que se integrará al cuerpo técnico de los Angelinos de Los Ángeles para la Temporada 2022 de las Grandes Ligas, lo que dice, representa un gran paso en su carrera.

“Siento como que es parte del proceso, es otro paso, es un paso muy grande, porque sin este paso no creo que estoy cerca de cumplir el sueño, el sueño es manejar en Ligas Mayores, comprendo que tiene su proceso, o sea es un paso, muy, muy grande, este era el siguiente paso a dar y gracias a Dios que es en Ligas Mayores creí que hasta a lo mejor hasta tendría que ser en ligas menores”.

Indicó que a su contrato con Mariachis sólo le pondrá una pausa y que espera regresar en un futuro.

“Espero que no lo vena como que dejo un vacío, mi huella está firma con Mariachis la verdad si no fuese ese tipo de oportunidad pues no me iría de Guadalajara, inclusive se mencionó desde un principio que firmé un contrato de 3 años a ese contrato nada más se le pone una pausa, no se cuanto tiempo esté en Estados Unidos en las Ligas Mayores espero que se aun buen rato no hay ninguna razón por que pensar que en un futuro sí regrese con el equipo de Mariachis”.

Ante esta sensible baja, los Mariachis de Jalisco, ya buscan manager para la siguiente campaña de la Liga Mexicana de Béisbol.

(Por Manuel Trujillo Soriano)