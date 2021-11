Se encuentran en libertad y aún no hay plazo para que se defina su proceso legal los cuatro jóvenes que la semana pasada golpearon a un adulto mayor en las inmediaciones del mercado Alcalde del municipio de Guadalajara.

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que los cuatro señalados son adolescentes, se entregaron de manera voluntaria y están bajo resguardo de sus papás.

“En cuanto a por qué lo hicieron yo creo que es una acción incalificable. No refieren alguna razón en específico. Sí hay por ahí el dato de que le dice uno al otro grábame porque voy a hacer esto. Lo graban, lo suben, entonces no encontraría una razón por la que se hubiera hecho, ellos no la manifiestan”.

El fiscal indicó que dependerá de la víctima definir si está interesado en que sus agresores sean procesados judicialmente o si se apega a métodos alternos es decir, que reciba una compensación como reparación del daño. (Por José Luis Escamilla)